Sedat Ergin: Uzun bir aradan sonra bildiride ‘Temel haklar ve hukuk konularında kaygılara’ yer verildi

Bu arada son zirve açıklamasında Türkiye açısından en azından son zamanlar itibarıyla yeni olan bir durumun da altını çizmeliyiz. AB’nin geçen ekim ve aralık zirvelerinde Türkiye ile ilgili kabul edilen kararlarda, insan hakları, demokrasi, yargı bağımsızlığı gibi konulara hiç değinilmeyip ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz meselesine odaklanılmıştı. Bu durum AB içinde de tartışma yaratmıştı. Bu kez fark, uzun bir aradan sonra bildiride “Temel haklar ve hukukun üstünlüğü konularındaki kaygılara” da yer verilmesidir.

Açıklamanın bu bölümünde, “Siyasi partiler ve medyanın hedef alınması ve yakın zamanda alınan diğer kararlar, insan hakları önünde ciddi birer engel ve Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın haklarına saygı duyulması yükümlülüklerine aykırılık oluşturuyor. Bu meselelere ilişkin diyalog kurulması AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır” deniliyor. Partiye yapılan atıf ile öncelikle HDP’ye açılan kapatma davasını, kadın hakları atfıyla da İstanbul Sözleşmesi’ni anlamamız gerekiyor.

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Zirve metninin bu boyutu, AB’nin yeni dönemde bu başlıklarda daha yüksek sesli bir çizgiye yöneleceği şeklinde değerlendirilebilir.

Sedat Ergin’in yazısı