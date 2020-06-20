Sedat Ergin: Ülkemizde 82 milyona yakın bölüm henüz virüsle tanışmadı

Koca’nın açıklamasına göre, örnek alınan katılımcıların yaklaşık yarısının (75 bin dolayında) sonuçlarına bakılırsa, antikor testleri pozitif çıkanların oranı yüzde 1.5’in altındadır.

Bu tabloya baktığımızda, ülkemizde 83 milyonun 82 milyona yakın bir bölümünün henüz virüsle tanışmadığı gerçeğinden yola çıkarak, tedbirli davranmak dışında gözle görülebilir bir seçeneğin olmadığı sonucuna varıyoruz.

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Bu çerçevede altını çizmemiz gereken bir nokta daha var. Bu bağışıklığın hangi bölgelerde daha yoğun olduğunun bilinmesi de önümüzü görebilmek bakımından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde araştırmanın tümünün sonuçları açıklanırken şeffaf bir şekilde bağışıklığın illere, bölgelere ve yaş kümelerine dağılımının kamuoyuyla paylaşılması isabetli olacaktır.

Sedat Ergin’in yazısı