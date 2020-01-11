Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ikilemi

Erdoğan’ın İstanbul’daki törende yaptığı konuşma TürkAkım’ın yanı sıra Doğu Akdeniz’deki enerji meselelerine ilişkin mesajlar da içerdi. Aynı gün Kahire’de yayımlanan dörtlü bildirinin konusu da zaten Türkiye’yi yeni dönemde artan ölçüde meşgul edeceği belli olan Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları üzerinde Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıktı.

Tabii, Karadeniz’deki yetki alanları Türkiye’nin Rusya, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan ile imzaladığı kıta sahanlığı anlaşmalarıyla belirlendiği için çözüm bulunması gereken herhangi bir sorun da yok ve işler bu denizde sıkıntı olmaksızın yürüyor. Oysa Doğu Akdeniz’e gelince, tam 10 ülkenin kıyıdaş olduğu bu coğrafyadaki yetki alanları üzerinde patlak veren anlaşmazlık, hızla yüksek bir basınç alanına dönüşmektedir. 

Reklam

Sedat Ergin’in yazısı

SON HABERLER

Ekonomist Alkin: İşsizlikte kısa vadede tek haneyi görmemiz zor

İşsizlikte bu ay görülen gerilemenin, ekonomik büyümenin 2019’un son çeyreğinde hızlanmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Alkin, “Kalıcı bir tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız” diye konuştu.

Yüzüne kezzap atılan Berfin’den Erdoğan’a: Kızı yerine koyduğu için teşekkür ederim

Eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in yüzüne kezzap attığı Berfin Özek (20), Cumhubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Çeltik’e verilen 13.5 yıl hapis cezasını az bulduğunu açıklamasının ardından, “Cumhurbaşkanımız beni kızı yerine koyduğu, savcılara vicdandan bahsettiği için çok teşekkür ederim. Bu söyleminden sonra morallerimiz yükseldi” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...