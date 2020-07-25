Sedat Ergin: Türkiye’nin Covid-19’la mücadelede önünü net gördüğünü söylemek mümkün değil

Vakalarda yeniden düşüşe geçilse de, temmuz ayının sonuna doğru geldiğimiz nokta bizi haziran ayının başındaki rakamlara geri götürmüştür. Haziran ayının ilk haftasında günlük vaka ortalaması 884 olmuştu. Günlük vakalar son günlerde 900 eşiğine düşerek bu rakama henüz yaklaşabilmiştir.

Ne yazık ki, yazın ilk iki ayının önemli bir süresi özellikle yeni vakalarda belli ölçülerde bir kilitlenme halinde geçmiştir. Bu iki ay boyunca yaşanan sıkıntının bir sonucu, Türkiye’nin önümüzdeki sonbahar aylarına dönük olarak COVID-19’la mücadelesinde önünü net bir şekilde gördüğü söylemek mümkün değil. Burada beliren sıkıntı, karar menziline girilen bazı kritik konularda, örneğin okulların açılması gibi hayati bir konuda temel kararların ertelenmesine de yansıyor. Ancak, mevcut düşüş yönelişinin devam etmesi Türkiye’yi rahatlatacaktır.

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Sedat Ergin’in yazısı