Sedat Ergin: Türkiye’nin bir-iki basamak daha yukarı çıkması şaşırtıcı olmaz

Yaygın ve zamanlı bir şekilde test yapılması koronovirüsle mücadelede en etkili araçlardan biri.

Bu hastalıkla mücadelede başarılı kabul edilen Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerin aldıkları sonuçta test konusunda erken ve kuvvetli bir stratejiyle yola koyulmuş olmalarının önemli bir rol oynadığı hususunda genel bir görüş birliği var.

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Türkiye toplam test sayısında dünkü 276 bin 338 rakamıyla dünya sıralamasında 12’inci görünüyor. ABD 2 milyon 239 bin dolayında testle birinci gelirken, bu ülkeyi yaklaşık 1 milyon 317 bin testle Almanya izliyor. Rusya, 1 milyon eşiğini dün geçmiştir. Bu ülkenin arkasından 807 bin testle İtalya geliyor.

Sıralamada testler içinde en yüksek pozitif çıkma oranı yüzde 29.6 ile İran’da. Bu oran Fransa’da 24.4, ABD’de 19, İtalya’da 17.3. Türkiye ise yüzde 15.3 oranıyla bu sıralamada 14’üncü geliyor.

Test sayısı sıralamasında dünyada 12’nciliğe geldikten sonra mevcut artış yönelişini koruduğu takdirde, Türkiye’nin önümüzdeki haftalarda bir-iki basamak daha yukarı çıkması şaşırtıcı olmayacaktır.

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Sedat Ergin’in yazısı