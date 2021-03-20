Sedat Ergin: Türkiye’nin Batı dünyasında zaten sorunlu olan algısının ek basıncın altına girmesi muhtemel

Bu durumda Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi başlıklarında Batı dünyasında zaten sorunlu olan algısının HDP davası nedeniyle birlikte ek bir basıncın altına girmesi muhtemeldir.

Önümüzdeki hafta düzenlenecek AB zirvesi son durumun etkilerinin ölçülmesi bakımından önemli bir sınav olacaktır. Bundan önceki ekim ve aralık zirvelerinde alınan kararların Türkiye ile ilgili bölümlerinde demokrasi ve insan hakları konularına herhangi bir şekilde değinilmemiş, daha çok Doğu Akdeniz meseleleri ön plana çıkmıştı.

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Son gelişmelerin ışığında insan hakları başlığının önümüzdeki cuma günü “olumlu gündem” vurgusunun yer alması beklenen AB Zirvesi kararlarında bir şekilde yer bulup bulmayacağı şimdiden kritik bir soruya dönüşmüştür.

Sedat Ergin’in yazısı