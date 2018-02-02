Sedat Ergin: Türkiye’nin başlattığı harekat, Esad’ın önemli toprak kazanımları elde ettiği döneme denk geliyor

Türkiye’nin kuzeyde başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekatı, Beşar Esad rejiminin Rus ordusunun desteğini arkasına alarak Halep’in batısı ve güneybatısına doğru açılan İdlib bölgesinde önemli toprak kazanımları elde ettiği bir döneme denk geliyor.

Hava üssünün düşmesi Türkiye’nin Afrin harekâtının başlamasından kısa bir süre öncesine rastlamıştır. Not edilmesi gereken bir durum, Esad rejiminin muhalefeti İdlib’de geriletme hamlelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun 20 Ocak tarihinde Afrin’e girmesinden sonra da devam etmiş olmasıdır.

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Burada önemli bir nokta, uluslararası kamuoyunun dikkatini Türkiye’nin Afrin harekâtına çevirdiği, bu hamlenin tetiklediği krizlerin gündeme yerleştiği bir sırada Beşar Esad rejiminin Afrin’in güneyindeki İdlib bölgesinde istikrarlı, sistematik bir şekilde ilerlemesini sürdürmesidir.

Sedat Ergin’in yazısı