Sedat Ergin: Türkiye test sayısında 6’ncı, test yaygınlığında 35’inci sırada

Bir süredir koronavirus COVID-19 gelişmeleri çerçevesinde küresel bazdaki verileri izlerken Türkiye’nin özellikle test yapma kapasitesinde dünya sıralamada istikrarlı bir şekilde yukarı doğru çıkmakta olduğunu gözlüyorum.

Nisan ayının ikinci haftasına girilirken bu kategoride gerilerde, 12’inci sırada olan Türkiye sonraki günlerde test sayısını belirgin bir şekilde güçlendirerek yukarılara doğru tırmandı ve bu hafta itibarıyla altıncılığa kadar yükseldi.

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Ayrıca, toplam sayının yanı sıra yapılan testlerin nüfus faktörü ışığında toplumdaki yaygınlığını ölçmek de konuyu değerlendirmek açısından değişik bir bakış çerçevesi sunabilir. Her bir milyon kişilik küme içinde kaç COVID-19 testi yapıldığı sorusu üzerinden bakıldığında, toplam test sayısında altıncılığa yükselen Türkiye, bu göstergede 35’inciliğe iniyor.

Sedat Ergin’in yazısı