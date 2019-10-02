Sedat Ergin: Türkiye küçük çapta bir Afganistan realitesi ile sınırdaş oldu

BM Güvenlik Konseyi belgesi olarak açıklanan 15 Temmuz 2019 tarihli bu raporda, HTŞ ve Huras el Din’in İdlib’deki varlığının yanı sıra, bazı üst kademe IŞİD (DEAŞ) unsurlarının da son dönemde bu bölgeye geçtikleri kaydediliyor. Raporda, ‘Yabancı terörist savaşçıların en yoğun olarak toplandıkları iki bölgenin İdlib ve Afganistan olduğu’ belirtiliyor. İdlib’in bir BM raporunda Afganistan’dan önce telaffuz edilmesi her bakımdan düşündürücüdür.

Galiba BM raporunu Türkiye açısından şöyle özetleyebiliriz: Ülkemiz, İdlib’le birlikte aslında küçük çapta bir Afganistan realitesi ile de sınırdaş olmuş durumdadır bugün…

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Sedat Ergin’in yazısı