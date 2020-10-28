Sedat Ergin: Türkiye ile Rusya uzlaşı noktasına yakın gibi görünmüyor

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde yakın zamanlarda tarafların ciddi bir şekilde çatıştıkları, karşı karşıya geldikleri pek çok kriz yaşandı. Geçen şubat ayı sonunda İdlib’de yaşanan çatışmalar bunun en uç örneğiydi. Buna karşılık girilen bütün türbülanslarda her seferinde Erdoğan ile Putin arasında bulunan uzlaşı formülleriyle bu krizler bir şekilde atlatılabildi. ‘Çatışarak işbirliği yapmak ve rekabet etmek’ şeklinde nitelendirebileceğimiz kendine özgü bir ilişki modeli yerleşiyor Ankara ile Moskova arasında.

Bakalım bundan önceki krizlerde yerleşen bu kalıp Güney Kafkasya konusunda da kendisini tekrarlayacak mı? Türkiye ile Rusya bu aşamada bir uzlaşı noktasına yakın gibi görünmüyorlar. Galiba bir süre nefeslerimizi tutmamız gerekecek.

Reklam

Sedat Ergin’in yazısı