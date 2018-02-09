Sedat Ergin: Türkiye ile ABD’yi iki hasım olarak kabul etmemiz gerekiyor

Türkiye ile ABD’yi bugün iki müttefikten çok çatışma hali içinde olan iki hasım olarak kabul etmemiz gerekiyor. Aralarındaki ilişki daha önce benzeri yaşanmamış sertlikte bir kriz sarmalının içinde hızla yokuş aşağı gidiyor.

Bu tehlikeli gidişte askeri seçeneklerin telaffuz edilmeye başlanmış olması, kontrol altına alınamadığı takdirde nereye gideceği belli olmayan, yüksek riskler içeren, ucu açık bir durumun yaşandığına işaret ediyor.

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ABD ile girilen bu kriz “ısınma turu” aşamasında yaşandığına göre, bundan sonraki turlarda krizin eşiğinin daha da yükselmesi ihtimaline hazırlıklı olmalıyız.

Sedat Ergin’in yazısı