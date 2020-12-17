Sedat Ergin: Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin daha sancılı seyretmesine hazırlıklı olmalıyız

Şimdi üzerinde durulması gereken, bu diyalog kurulurken Türkiye ile ABD arasındaki S-400/yaptırımlar dosyası dahil mevcut devasa problemlerin nasıl yönetilebileceği konusunda gerçekçi bir muhasebenin yapılmasıdır.
Kabul edelim ki, S-400 dosyasının kolay bir çözümü yok. Yaptırımların kaldırılabilmesi ancak Biden yönetiminin Kongre’ye S-400 meselesinin geride kaldığına ilişkin güçlü bir güvence vermesi halinde mümkündür. Bu meselenin aşılmasını sağlayacak bir sihirli değnek de bu aşamada ufukta görünmüyor. Çözüm konusunda –bulunabilirse- son derece yaratıcı formüller gerekecektir.
Çözümsüzlük halinde ise Türkiye ile ABD arasında her bir taraftan sorunlarla kuşatılmış olan ilişkilerin daha da sancılı bir şekilde seyretmesine hazırlıklı olmalıyız.