Sedat Ergin: Türkiye İdlib’de radikal unsurlara karşı sertleşiyor

Türk tarafının son günlerde birden İdlib’deki radikal unsurlara karşı harekete geçileceği yolundaki açıklamaları Soçi Anlaşması’nın terörle mücadeleye ilişkin 10’uncu maddesinin geldiğimiz noktada gecikmeli de olsa Ankara cephesinde öncelik kazandığına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen çarşamba günü “Bölgedeki muhalif gruplardan başıbozuk hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere artık tavizsiz davranılacağını” belirtmesi, ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın önceki gün Brüksel’de “Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır” şeklinde konuşması bu yönde işaretler olarak görülebilir.

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Sedat Ergin’in yazısı