Sedat Ergin: Türk-Amerikan ilişkilerinin askeri ve siyasi boyutlarına bir de döviz kuru eklendi

Önceki akşam yaşanan dolardaki tırmanış hadisesi bile, bugün vardığımız noktada tek başına ele alındığında, döviz kurunun Türk-ABD ilişkilerinin artık doğrudan bir türevi haline geldiğini gösteriyor.

ABD yönetiminin, Türkiye ile ilişkilerinde öncelikli bir gündem maddesi haline getirdiği bir konuda ilerleme sağlanmayınca yaptırıma yönelmesi, Türk Lirası’nın değerinde ciddi bir sarsıntıya yol açabiliyor.

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Yaşadığımız olayın öğrettiği tecrübe, mevcut ekonomik kırılganlıkların yaşandığı bir konjonktürde ABD yönetimi ile girilen bir siyasi gerilimin bu yönde bir maliyeti de beraberinde getirebilmesidir.

Yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin askeri, stratejik, siyasi, bölgesel boyutlarına bir de döviz kuru faktörü eklenmiş bulunmaktadır. İlişkilerde nasıl bir İncirlik faktörü varsa, bir de kur faktörü var artık.

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Sedat Ergin’in yazısı