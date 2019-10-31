Sedat Ergin: Trump’ın konu Türkiye ise Temsilciler Meclisi’nde partisi üzerinde bir nüfuzu yok

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, önceki gün önce ‘Ermeni soykırımı’ iddialarını kabul eden, ardından Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtı nedeniyle yaptırım öngören iki kararı arka arkaya kabul ederek, Türkiye-ABD ilişkileri tarihinde emsali görülmemiş bir kriz yarattı.

Burada önem taşıyan nokta şu: Demokratların Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı her konuda sıkıştırmaları zaten beklenen bir durum. Beklenmeyen, kendi partisinin de her iki tasarıda neredeyse yüzde 90 gibi bir oranla Demokratlarla birlikte hareket etmiş olması.

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Bu gelişme, Başkan Trump’ın Türkiye söz konusu olduğunda Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler üzerinde bir nüfuzunun kalmadığını gösteriyor.

Sedat Ergin’in yazısı