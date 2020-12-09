Sedat Ergin: Trump’ın ayrılmadan yaptırımları ilan etmesi zayıf bir ihtimal

Bu çerçevede Washington’da şimdiden birçok senaryo konuşuluyor. Trump’ın ayrılmadan yaptırımları ilan etmesi zayıf bir ihtimaldir. Bugüne kadar bu konuda isteksiz davranan Trump’ın giderayak tutum değiştirmesi çok akla yatkın görünmüyor, kendisi her türlü sürprize açık biri olmakla birlikte…

Trump pekâlâ daha önce yaptığı gibi davranarak, yaptırımları uygulamadan Beyaz Saray’dan ayrılıp, bu zor kararı halefi Biden’a bırakabilir.

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Bu takdirde Biden, 20 Ocak’ta Oval Ofis’ten içeri adım atar atmaz kucağında Türkiye ile ilgili bu sıkıntılı dosyayı bulacaktır. Yaptırımları uygularsa başkanlığının başlangıç dönemini Türkiye ile bir krize girerek başlatmış olacaktır. Uygulamaktan kaçınması daha ilk günden ABD Kongresi ile bir sürtüşmeye girmesi anlamına gelecektir ki, kendisinin Kongre ile bu nedenle bir çatışmayı göze almasını beklemek çok gerçekçi görünmüyor. Belki de bu noktada yine bazı ara formül arayışları devreye girecektir.

Sedat Ergin’in yazısı