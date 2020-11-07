Sedat Ergin: Trump, yenilgiyi kabul etse bile ‘geçiş dönemi’ diye yetkilerini kullanmaktan kaçınmaz

Trump, bir noktada yenilgiyi kabul etse bile Amerikan sisteminin işleyişi gereği 20 Ocak 2021 tarihine kadar tam yetkiyle ABD Başkanı olarak göreve devam edecektir. ‘Geçiş dönemi’ diye yetkilerini kullanmaktan kaçınmayacaktır. Kendisinin sürprizlere açık, öngörülemez kişiliği de göz önünde bulundurulduğunda, hem içe hem de dışa dönük alabileceği kararlarla ABD’nin bu geçiş dönemini nasıl tamamlayacağı şimdiden ciddi bir merak konusudur.

Biden’ın başkanlığı kesinleşirse, Trump’ın seçim sonuçlarını meşru görmediği muhtemel bir senaryoda 20 Ocak tarihinde yeni başkanın göreve başlaması dolayısıyla düzenlenecek törene katılıp katılmayacağı bile bir soru işaretidir. ABD Anayasası’na göre yeni başkanlar yemin ederek göreve başlıyor. Amerikan demokrasisinin yerleşmiş bir geleneği, ayrılan başkanın gelen başkana ant içme töreninde eşlik etmesidir.

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Sedat Ergin’in yazısı