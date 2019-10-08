Sedat Ergin: Trump konusunda hesaba katmamız gereken bir durum daha var

Trump’ın kararının uygulanabilirliği konusunda olumsuz anlamda hesaba katmamız gereken bir durum daha var. Demokratların kendisiyle ilgili ‘azil süreci’nin başlatmış olmaları nedeniyle, Trump başkanlığının en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Ayrıca, 2020 kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi nedeniyle ABD’de seçim kampanyası dönemi şimdiden başlamış bulunuyor. Trump yeniden aday olduğu takdirde, kendisini eskiye kıyasla çok daha kuşatılmış bir ortamda bulacaktır. Suriye’den çekilme kararının kendisine karşı kullanılması da muhtemeldir.

Burada Türkiye’nin dikkat etmesi gereken nokta, azil süreciyle seçim kampanyasının iç içe geçmesinin Amerika’daki karar alma mekanizmasını Suriye konusunda her kafadan ayrı bir sesin çıktığı kaotik bir duruma sokma ihtimalidir. Erdoğan’ın Suriye konusunda muhatap aldığı Trump’ın içte siyasi gücünün zayıflaması, alınan kararların, varılan mutabakatların uygulanması açısından sıkıntı yaratacaktır. Trump’ın dengesiz kişiliğinin yol açabileceği karambolleri de bu çerçevede gözden uzak tutmamak gerekiyor.

Reklam

Sedat Ergin’in yazısı