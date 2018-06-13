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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Suriye’de en kötü krizi henüz görmemiş olabiliriz

 

Son saldırıların meydana geldiği İdlib, kuzeyde Türkiye’nin kontrolündeki Afrin, kuzeybatıda ise Hatay’la sınırdaştır. Doğu sınırı Halep’e bitişiktir. TSK’nın İdlib’de tesis ettiği 12 gözlem noktasının 10 kadarının doğu, batı ve güneyde muhalefet bölgesi ile Esad rejimini ayıran sınır boyunca dizili olması, bu saldırıların Türkiye açısından taşıdığı hassasiyete işaret ediyor.

Ancak saldırıların Türkiye’yi ilgilendiren yönü yalnızca çok sayıda Türk askerinin İdlib’de sahada bulunmasıyla sınırlı değildir. Meselenin bir bu kadar önemli yönü, BM’nin Suriye’den sorumlu İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis’in dün Hürriyet’in manşetindeki açıklamasında dikkat çektiği, Esad rejimi ile muhalifler arasında büyük bir çatışmanın yaşanması ihtimalidir.

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BM yetkilisinin, bu ihtimalden söz ettikten sonra “2.5 milyon insanın yerlerinden olup Türkiye’ye yönelmesinden kaygı duyuyoruz” şeklindeki sözleri göz açıcı olmalıdır. BM yetkilisinin açıklamasındaki kilit cümle, “Bu insanların Suriye içinde gidebilecekleri hiçbir yer yok. Suriye’de en kötü krizi henüz görmemiş olabiliriz” sözüdür.

Sedat Ergin’in yazısı

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