Sedat Ergin: Suriye Milli Ordusu’nun disiplinle hareketi önem taşıyor

Örneğin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı çalışan Bağımsız Uluslararası Suriye İnceleme Komisyonu’nun 15 Ağustos 2019 tarihli son raporunun Afrin bölümünde bu konuda bazı rahatsız edici tespitlere yer verilmiş olması yeterince uyarıcı olmalıdır.

Bu nedenle Suriye Milli Ordusu’nun Barış Pınarı harekâtında sahada oynamakta olduğu kritik rol dikkate alındığında, bu grupların azami disiplin ve kurallara bağlılık içinde hareket etmelerinin sağlanması Türkiye açısından her bakımdan büyük önem taşıyor.

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Sedat Ergin’in yazısı