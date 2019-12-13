Sedat Ergin: Strasbourg’daki AİHM, Ankara’daki AYM’nin kararını ‘bozmuş’ oluyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) geçen salı günü Osman Kavala hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararının en önemli sonuçlarından biri doğrudan Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) ilgilendiriyor.

Bunu gösterebilmek için öncelikle AYM’nin geçen mayıs ayında Kavala’nın tutukluluğu hakkında ‘Hak ihlali yoktur’ şeklinde bir karar aldığını hatırlamamız gerekiyor. Bu durumda AİHM’nin ‘Hayır, hak ihlali var’ demesi, AYM’nin kararını Avrupa hukuk standartları açısından sorunlu bir konuma sokuyor. Strasbourg’daki AİHM, Ankara’daki AYM’nin kararını ‘bozmuş’ oluyor.

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AİHM kararları AYM kararlarının üstünde olduğundan, bağlayıcılık taşıyan Strasbourg’un verdiği bu hükümdür.

Sedat Ergin’in yazısı