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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Sözleşme’nin 1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte kalacağını anlamalıyız

Sözleşme’nin ‘koruma‘ faslı dışında kalan önleme, kovuşturma ve politikalar gibi diğer alanlardaki taşıdığı hükümlerin Türk kadınları açısından sağladığı güvenceler artık önemli ölçüde boşluktadır.

Son olarak kritik bir ayrıntıya dikkat çekelim. Sözleşme’nin feshine ilişkin 80’inci maddeye göre, fesih bu konudaki bildirimin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe giriyor. Bu durumda, Sözleşme’nin 1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte kalacağını anlamalıyız.

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Sedat Ergin’in yazısı

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Paçalar tutuştu: Yeni başkan ikinci kez bankacılarla; Yiğit Bulut kanallarda

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