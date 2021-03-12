Sedat Ergin: Şiddet içeren bu tür hadiseler karşısında tavırlı bir söylemin ortaya konması şart

Eğer bundan önceki saldırılar karşısında Türkiye’deki yargı sistemi süratli ve etkili bir şekilde işlevini yerine getirip failleri cezalandırmış olsaydı, muhtemelen sonraki saldırılara dönük bir caydırıcılık yaratılabilecekti. En azından saldırganlar yaptıklarının yanlarına kâr kalmayacağını bileceklerdi.

Bu gibi örneklere bakınca, insan, Levent Gültekin’e düzenlenen saldırının akıbetinin farklı olabileceği konusunda ne yazık ki çok iyimser olamıyor. İnşallah bu düşüncemde yanılırım.

Reklam

Tabii, caydırıcılığın yaratılabilmesi bakımından eylem planlarından önce siyaset kurumuna, özellikle ülkenin karar vericilerine düşen önemli bir görev var. Şiddet içeren bu tür hadiseler karşısında kamuoyunun hissedebileceği ölçülerde kuvvetli, tavırlı bir söylemin ortaya konması şarttır. Yalnızca “Geçmiş olsun, şiddet tasvip edilemez” şeklindeki üzüntü ifadelerinin ilerisine geçen en azından bir -kınama- atılabilecek adımların başında geliyor.

Sedat Ergin’in yazısı