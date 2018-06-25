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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Seçimin dip dalgası MHP sürprizi çıktı

 

AK Parti TBMM’deki çoğunluk konumunu kaybetmiş olmaktadır. AK Parti, artık TBMM’deki yasama faaliyetlerinde muhakkak MHP’nin desteğini yanına almak zorundadır.

Bu durum, Türkiye’de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin etkisinin her bakımdan daha fazla hissedileceği bir dönemi başlatmaktadır. Aslında 2017 yılında referanduma giden süreçte MHP ile tesis edilen ittifakın Erdoğan açısından ne kadar stratejik bir değer taşıdığı dünkü seçimde anlaşılmış olmalıdır. MHP, ‘cumhur ittifakı’ çerçevesinde verdiği destek taahhüdünün arkasında durduğunu, dün Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesine yaptığı değerli katkıyla ortaya koymuştur.

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Kabul edelim ki, bu seçimin en önemli sürprizi, yakın zamanda içinden ciddi bir muhalefet hareketinin kopmasına ve ayrıca hakkında yürütülen bütün spekülasyonlara rağmen, MHP’nin oy oranını önemli ölçüde muhafaza edebilmesidir. Bu yönüyle galiba 24 Haziran seçiminin çok konuşulan ‘dip dalga’sı, tökezleyeceği konusunda yürütülen bütün tahminlere karşılık MHP’nin gücünü koruması olmuştur.

Sedat Ergin’in yazısı

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