Sedat Ergin: Sandıkta stratejik önem taşıyan kitle, her iki ittifakın dışında kalan HDP ve diğer Kürt seçmenlerdir

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Sandıkta stratejik önem taşıyan bir kitle her iki ittifakın dışında kalan HDP ve diğer Kürt seçmenlerdir. Geçmişte AK Parti’ye oy vermiş muhafazakâr Kürtlerin durumu özellikle önem taşıyor.

AK Parti’nin MHP ile ittifaka girerek benimsediği milliyetçi söylem ve güvenlikçi politikaların muhafazakâr Kürtlerin tutumunu nasıl etkileyeceği 24 Haziran’ın en kritik bilinmezlerinden biridir.

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Bir diğer önemli husus, yarışın adil ve düzgün bir zeminde gerçekleşmesi gereğidir. Hakkaniyete dayanan gerçek bir seçim; tarafların eşit zeminlerde mücadele ettikleri, aynı kurallara tabi oldukları, kimsenin kayrılmadığı ya da handikaplı duruma düşürülmediği, hakemlerin tarafsız davrandığı bir yarış olmak durumundadır. Bu çerçevede rekabet eden tarafların mesajlarını topluma iletebildikleri, kendilerini anlatabildikleri bir ortamın sağlanması demokratik centilmenliğin gereğidir.

Bunları belirtirken özel bir talep öne sürmüyor, sadece evrensel demokrasi standartlarını hatırlatmış oluyoruz.

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Sedat Ergin’in yazısı