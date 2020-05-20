Sedat Ergin: Sağlık Bakanlığı üniversitelerdeki bilimsel araştırmalarda yetki kullanabilir mi?

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs COVID-19 salgını üzerinde yürütülecek bilimsel araştırmalarla ilgili olarak kurduğu bir mekanizma akademik çevrelerde ve tıp dünyasında şimdiden hararetli bir tartışmanın konusu haline gelmiş bulunuyor.

Tartışmanın odağında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir bilimsel değerlendirme komisyonunun oluşturulması ve bu birime -devlet ya da vakıf- bütün üniversitelerin COVID-19 konusunda yürütecekleri bilimsel araştırmalar üzerinde önceden ‘değerlendirme’ yetkisi tanınması yatıyor.

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Bu konudaki tartışmaların kazanmakta olduğu boyutlara bakıldığında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde COVID-19’la mücadele için kurulan Bilim Kurulu’nun ne düşündüğü de kuşkusuz önem kazanmaktadır.

Sedat Ergin’in yazısı