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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: S-400’lerin yarattığı kriz ABD’yle ilişkilerin bütününü kilitleyebilecek bir potansiyel kazanıyor

Türkiye-ABD ilişkilerinin içinde bulunduğu durum hakkında fikir sahibi olmayan bir yabancı, geçen çarşamba günü Beyaz Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump’ın ortak basın toplantılarının sessiz bir videosunu izlediğinde, liderlerin vücut dillerine bakarak bu ziyaretin mükemmel ilişkilere sahip iki ülke arasında gerçekleştiği gibi bir kanaate kolaylıkla kapılabilir.

Buna karşılık bütün bu yakınlık mesajlarını bir tarafa koyup içeriğe baktığımızda, karşımıza oldukça zor bir tablo çıkıyor. Dünkü yazımızda belirttiğimiz gibi, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin yarattığı kriz ilişkilerin geleceğinde anahtar haline gelerek bu ilişkilerin neredeyse bütününü kilitleyebilecek bir potansiyel kazanıyor.

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Sedat Ergin’in yazısı

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