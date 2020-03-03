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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Rusya’nın inkar etmesi durumu değiştirmiyor

Geçen cumartesi günü bu köşede yayımlanan ‘İdlib’deki Saldırıda Rusya’nın Sorumluluğu’ başlıklı yazıda İdlib’deki gelişmelerle ilgili olarak Rusya’nın genel anlamdaki belirleyici rolünü vurgularken söz konusu saldırının Suriye savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini kaydetmiştik. Yazıdaki bu ifade perşembe akşamı yaşanan bu olayın hemen ertesinde yapılan açıklamalara, ilk haberlere dayanıyordu.

Buna karşılık sonradan sahadan gelen ve inandırıcılık taşıyan yeni bilgiler İdlib’in güneyinde gerçekleşen bu hava saldırısının Suriye ve Rus savaş uçaklarınca birlikte icra edildiğine işaret ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın bunu inkâr etmesi, sorumluluğu doğrudan Suriye’ye atfetmesi bu durumu değiştirmiyor.

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Sedat Ergin’in yazısı

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