Sedat Ergin: Rusya’nın Fırat Kalkanı bölgesindeki merkezleri vurmasının arkasında hangi saikler yatıyor?

El Cezire web sitesinde önceki gün çıkan bir haberde, saldırılarda 200’den fazla akaryakıt tankerinin tahrip olduğu, çıkan yangınların söndürülmesinin 20 saat sürdüğü bildirildi. Üstelik, bu saldırı bir ilk değil. Rusya, Cerablus’taki akaryakıt pazarını geçen ekim ayında da bu kez Doğu Akdeniz’deki bir savaş gemisinden attığı balistik füzelerle vurmuştu.

Rusya’nın Türkiye’nin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesindeki bu merkezleri vurmasının arkasında hangi saikler yatıyor? Rusya’nın hesaplayarak attığı bu adımın, her halükârda Türkiye’nin buradaki varlığını ve sahaya hâkim olan ÖSO gruplarını zora sokmaya dönük bir güç gösterisi olduğu aşikâr.

Reklam

Sedat Ergin’in yazısı