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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Rusya’nın bunu onayladığına ihtimal vermek istemiyoruz

TSK noktasını isabet almasının Suriye ordusunun bilinçli bir hedef tercihini yansıttığını kabul etmemiz gerekir. Esad ordusunun bu ayın başından itibaren yürüttüğü İdlib harekâtını Rus Hava Kuvvetleri ile koordine bir şekilde gerçekleştirdiğini hesaba kattığımızda, karşımızda kafa karıştırıcı bir durum var. Türkiye ile yakın ilişkisi hesaba katıldığında Rusya’nın böyle bir hedeflemeyi onayladığına ihtimal vermek istemiyoruz.

Rusya lideri Vladimir Putin, geçen eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte onay verdiği Soçi mutabakatının ikinci maddesinde “İdlibde askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alma” taahhüdü altına girmiştir. Gelgelelim Rusya’nın bu taahhüdü bir hafta önce Zaviye’de yaşanan olayda Türkiye’nin buradaki askeri tesisini korumaya yetmemiştir.

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Sedat Ergin’in yazısı

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