Sedat Ergin: Rusya-Esad ikilisinin bir sonraki hedefi Serakib

Rusya’nın aktif askeri desteğiyle geçen ağustos ayından bu yana üç dalga halinde İdlib’in güney bölgesinde hem batıya hem de kuzeye doğru genişlemesini kademe kademe sürdürmüştür. Bu kazanımların, Esad rejimi ile Rusya’nın birlikte planlayıp eşgüdüm içinde icra ettikleri, her adımı önceden tasarlanmış kapsamlı bir ortak askeri strateji sonucu elde edildiği hususunda şüphe olmamalıdır.

M-5 karayolu Halep’ten İdlib’e girdiği noktadan en güneyde Morik’e kadar uzanan kuş uçuşu yaklaşık 105 kilometre yol kat ediyor. Bu yolun yaklaşık 65 kilometrelik bölümü artık yeniden rejimin denetimindedir.

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Bundan sonrasını tahmin etmek için strateji uzmanı olmaya gerek yoktur. Rusya-Esad ikilisinin bir sonraki hedefi Serakib’dir. Bu yerleşimin önemi Halep’i otoyoluyla Akdeniz’deki Lazkiye’ye bağlayan M-4 ve güneyde Şam’a uzanan M-5 arterlerinin kavşak noktasında olmasıdır.

Sedat Ergin’in yazısı