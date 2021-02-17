Sedat Ergin: Rehinelerin durumu öne çıkan bir konu olmadı, yüzleriyle cenaze fotoğraflarında karşılaştık

Aileler, bir keresinde 2 Ekim 2017 tarihinde TBMM’ye gelerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İzmir CHP Milletvekili Murat Bakan ile birlikte basın toplantısı da yaptı. Bir gün sonraki gazete haberlerini dün arşiv kayıtlarından kontrol ettiğimde bu toplantının iç sayfalarda küçük ya da orta ölçekte haberler olarak kullanıldığını gördüm.

Anadolu Ajansı’nın aynı gün geçtiği fotoğraflı bir haberde Ağbaba’nın “Bu görevlilerin örgüt tarafından kaçırıldıktan sonra yok sayılamayacaklarını” belirterek, “Devlet hangi şartlarda olursa olsun kaçırılan bu görevlileri ailelerine teslim etmelidir” dediği yazılı. Haberde kaçırılan Astsubay Çavuş Semih Özbey’in babası Gürsel Özbey’in “27 aydır her gün öldüklerini ve artık sabredemediklerini” söylediği aktarılmış.

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Geçen süre içinde CHP milletvekili Murat Bakan da 2016 sonrasında farklı yıllarda Başbakan, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı düzeyinde bu konuda yedi ayrı soru önergesi vermiş.

Alıkondukları süre içinde rehinelerin durumu Türkiye’nin gündeminde öne çıkan bir konu olmadı. Çoğunun isimlerini ölümleri resmen açıklandıktan sonra öğrendik; yüzleriyle, basına dağıtılan vesikalık, cenazelerinde taşınan büyük çerçeveli fotoğraflarında karşılaştık.

Sedat Ergin’in yazısı