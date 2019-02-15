Sedat Ergin: Putin ve Ruhani’nin HTŞ’ye karşı harekete geçilmesi konusunda artık sabırsızlandıkları aşikar

Erdoğan İdlib’de “sükunetin muhafazası”ndan söz ederken, Ruhani teröristlerin “İdlib’ten kovulması” ve burasının “temizlenmesi” gereğini vurguluyor, Putin ise “Ateşkes terörle mücadeleye zarar vermemelidir”diye konuşuyor.
Putin ve Ruhani’nin El Kaide uzantısı Heyet Tahrir Üş Şam’a (HTŞ) karşı harekete geçilmesi konusunda artık sabırsızlandıkları aşikar. Erdoğan ise Esad rejimin ateşkese uymadığını belirterek, Suriye ordusunun son zamanlarda İdlib’e yoğunlaşan bombardımanını gündeme getiriyor ve Putin ile Ruhani’ye “Siz de Esad’ı kontrol edin” mesajını veriyor. Ancak Rus ve İran tarafının açıklamalarından, İdlib’de HTŞ’ye karşı kuvvetli bir baskının yaklaştığı izlenimini almak mümkün.