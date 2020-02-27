Sedat Ergin: O gün Osman Kavala’dan gelen telefonu çok iyi hatırlıyorum

O gün Osman Kavala’dan gelen telefonu çok iyi hatırlıyorum. Bu telefon konuşmasının içeriğine girmeden önce gerçekleştiği dönemi kısaca hatırlatayım isterseniz.

2017 yazının büyük bir bölümünü 15 Temmuz darbe girişimini konu alan Akıncılar Üssü, Genelkurmay Çatı, Kara Havacılık Komutanlığı gibi kapsamlı soruşturmaların iddianamelerini inceleyerek ve bunlar üzerinde bir dizi yazı kaleme alarak geçirdim.

Reklam

Derinlemesine okudukça, delil dosyalarına baktıkça bu darbe girişiminin Fetullahçı kriminal örgüt tarafından tasarlanıp icra edildiği konusundaki kanaatim daha da berraklaştı.

Özellikle Adil Öksüz, Kemal Batmaz gibi cemaatin üst kademe sivil kadrosundan isimlerin 15 Temmuz gecesini darbe girişiminin ana harekât merkezi olan Akıncı Hava Üssü’nde geçirmiş olmaları kalkışma üzerindeki Gülen damgasını görmek açısından yeteri kadar açıklayıcıydı.

Sedat Ergin’in yazısı