Sedat Ergin: NATO zirvesi, hasarın onarılması yönünde ciddi çabaya sahne oldu

Kabul edelim ki dün sona eren Londra’daki NATO zirvesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü”den söz etmesiyle başlayan tartışmaların şekillendirdiği bir atmosferde gerçekleşti.

New York Times’ın bildirdiğine göre, Macron’un bu çıkışı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geçen ay Berlin’de düzenlenen bir yemekte kendisine verdiği çok da diplomatik olmayan bir yanıtı beraberinde getirmişti. Merkel şöyle konuşmuştu: “İşleri karıştırıcı siyaset tarzınızı anlıyorum. Ancak kırılan parçaları toplamaktan yoruldum. Oturup çay içebilmemiz için her seferinde kırdığınız fincanları yapıştırıp bir araya getirmem gerekiyor.”

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NATO zirvesi bir bakıma Macron’un fincanları kırıp dökerek yol açtığı hasarın onarılması yönündeki ciddi bir çabaya da sahne oldu.

Sedat Ergin’in yazısı