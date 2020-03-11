Sedat Ergin: Müzakere süreci Merkel ve Macron’un ziyaretiyle siyasi kanada taşınacak

18 Mart Anlaşması güncellenirken tutulmayan sözlerin hayata geçirilmesi öncelik kazanacaktır. Muhtemeldir ki, en kritik başlıklardan birini yapılacak yeni bir taahhütle toplam 6 milyar Euro’luk mali katkının arttırılması oluşturacaktır.

Burada bekleyen bir mesele AB’de 27 ülkenin dahil olduğu karar alma mekanizmasıyla ilgilidir. AB’de kararlar oybirliğiyle alındığından, yeni taahhüt gerektirecek her başlıkta konsensus sağlanması kolay bir uğraş olmayacaktır. Ancak Michel ve Leyen ikilisinin en azından bu aşamada AB adına iyi niyetli bir girişim başlattıkları söylenebilir.

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Kuşkusuz, nihai sözü söyleyecek olan siyasi kanat, yani AB hükümetleridir. Özellikle de Almanya’nın ve ikinci planda Fransa’nın oynayacakları rol belirleyici olacaktır. Müzakere süreci önümüzdeki hafta Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye yapmaları beklenen ziyaretle siyasi kanada taşınacaktır.

Sedat Ergin’in yazısı