Sedat Ergin: Mormonlar da Evanjelistlerin Türkiye’ye dönük stratejileriyle ilişkilendirilmiş

Bu gizli tanığa savcılık tarafından verilen kod isimde de kuvvetli bir dini anlam yüklü aslında. Adı ‘Dua’. İddianamenin 15 sayfası zaten olduğu gibi ‘Dua’nın ifadesine ayrılmış.

İncil’de geçen ‘Armageddon’, ‘Dua’nın anlatımında kritik bir yer tutuyor. “Armagedon savaşının çıkması için koşullardan biri Hıristiyan inancında kayıp olan 13. kabilenin bulunması, Hıristiyanlığın bütün insanlara yaygın bir şekilde tebliğ edilmesi, tebliğin neticesinde İsrail devleti tarafından savaşın başlatılmasıdır” diyor ‘Dua’.

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…İddianamenin önemli bir yönü, projektörlerini Türkiye’de farklı Hıristiyanlık anlayışlarını vaaz eden başka bazı kiliselerin de üzerine çevirmesidir. Diriliş Kilisesi’ne ek olarak, İzmir’de Mormonların öğretisini yayan ‘İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ ve bu kiliseyi destekleyen LDS Vakfı’nın faaliyetleri de iddianamede geniş bir yer tutuyor.

‘Dua’nın iddiası Mormon Kilisesi’nin İstanbul Şubesi Başkanı olduğunu söylediği Murat Çakır’ın da rahip Brunson ile sık sık bir arayla geldiği, K.C. Abney adında bir başka Mormon şahsiyetin de bu toplantılara katıldığıdır.

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Bu bağlantı üzerinden Mormonlar da Evanjelistlerin Brunson’ın şahsında somutlaşan Türkiye’ye dönük stratejileri ve bu yöndeki faaliyetleriyle bir şekilde ilişkilendirilmiş oluyor. Mormon Kilisesi, Diriliş Kilisesi’nden farklı bir çizgiyi temsil etse de, her ikisinin belli bir amaç birliği içinde hareket ettiği iddiası kuvvetli bir şekilde vurgulanıyor.

Sedat Ergin’in yazısı