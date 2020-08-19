Sedat Ergin: Mısır’la bazı kapıların açılması Türkiye’nin bölgedeki hareket sahasını genişletir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlardaki en sürpriz açıklamalarından birini geçen cuma günü Türkiye ile Mısır’ın istihbarat örgütleri arasında yürütülen görüşmeler konusunda yaptı.

Erdoğan, bu diyaloğu Yunanistan-Mısır deniz yetki alanları anlaşması bağlamındaki bir soru üzerine açıkladığına göre, olağan uygulamada dışişleri bakanlıkları üzerinden yürümesi gereken bir alanda istihbarat birimleri diyalog içindedirler. Bu diyaloğun Libya başta olmak üzere diğer bölgesel konuları içerdiğini de tahmin edebiliriz.

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Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin karşısına Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yanı sıra Mısır ve İsrail’in de yer aldığı bir ittifak halinde çıktığı hesaba katıldığında, bu cephede sınırlı da olsa bazı kapıların açılması kuşkusuz Türkiye’nin bölgedeki hareket sahasını genişletecektir.

Geçen yedi yıl içinde Mısır’la yaşanan soğukluktan sonra ilişkilerde çok sert bir manevra beklemek gerçekçi olmayabilir. Ancak böyle de olsa, Mısır ile ilişkilerde bir hasar kontrolü yapılıp, tarafların en azından birbirleriyle konuşabildikleri kontrollü bir diyaloğa girilmesi, her şeye rağmen tercihe şayandır. İpleri koparmamak, hatta biraz kuvvetlendirmek günün birinde, hatta her zaman pek çok yarar sağlayabilir.

Sedat Ergin’in yazısı