Sedat Ergin: Mescid-i Haram’da hutbe okutarak bir cinayetin üstü örtülebilir mi?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda katledilmesi sonrasında uluslararası alanda bütün projektörler Prens Selman’ın üzerine çevrilirken, bu ülkenin en yüksek dini otoritesi prense İslamiyeti ihya edecek ruhani bir kimlik atfetti.

Mekke imamı, daha sonra “ilahi güçten ilham alan” genç prensin bütün nafile baskılar ve tehditlere rağmen kutsal topraklarda modernleşme ve reform yolunda öncülük yapmaya devam ettiğini anlatıyor. Ardından sözü isim vermeden Kaşıkçıcinayetine getirerek, Müslümanları “Prens hakkında şüphe yaratmayı amaçlayan kötü niyetli medya dedikoduları ve imalara inanmamaları” hususunda uyarıyor.

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Sedat Ergin’in yazısı