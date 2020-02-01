Sedat Ergin: Mahkemenin tutumu AİHM kararlarının neden uygulanmadığını tartışmaya açmıştır

Geçen salı günü görülen Gezi davasının yedinci duruşmasının en çok tartışma yaratan sonuçlarından biri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması yolundaki kararına karşın mahkeme heyetinden yine tahliye kararı çıkmamasıydı. Mahkemenin bu tutumu AİHM kararlarının neden uygulanmadığı konusunu bir kez daha tartışmaya açmıştır.

Bu konuya girmeden önce AİHM’nin 10 Aralık 2019 tarihinde aldığı kararı kısaca hatırlayalım. AİHM’nin 2’nci Dairesi, Osman Kavala dosyası üzerindeki kararında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) üç başlıkta ihlal ettiğine hükmetti.

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Sedat Ergin’in yazısı