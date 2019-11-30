Sedat Ergin: Kömür santralleri 2013’e kadar önlem olmaksızın çalıştı, sonrasında da filtreleme her seferinde ertelendi

Bu santrallar 2013 öncesinde hiçbir etkin filtre sistemi olmaksızın faaliyet göstermiş, bacalarından çıkan dumandan ortalığa yayılan tehlikeli partikül maddeler bunları soluyan çevredeki insanların sağlığını tehdit etmiş, hastalıklara, ölümlere yol açmış, çevreye zarar vermiştir. Santrallar 2013 sonrası dönemde özelleştirildiklerinde, yeni yasa işletmelerin gerekli filtreleme önlemlerini alarak bu duruma son vermelerini öngörmekteydi.
SON HABERLER
Barış elçisi Elworthy: Türkiye mültecilere yaklaşımda örnek, beş büyükler ikiyüzlü
Barış elçisi Sicilia Elworthy, Maya Vakfı Genel Müdürü Dr. Jülide Ergin ve sanatçı Altındere ile artan göçe karşı çalışmalarını ve birey olarak bizim bu aşamada yapmamız gerekenleri konuştuk.
Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon liranın akıbeti belirsiz
Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon TL’nin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmasına karar verildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağış da bu vakfa devredilmiş ancak vakfın kayıtlı adresinin boş olduğu tespit edilmişti.
Yetkili: Davutoğlu’nun partisinde son rötuşlar yapılıyor
AKP’den istifa ederek yeni parti kurmaya girişen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisininin tüzük ve programının son aşamada olduğu kaydedildi.
CHP’li Yarkadaş: Pazarda Erdoğan’ı eleştiren kadın misafirlikte gözaltına alındı
İstanbul’un Çatalca ilçesinde pazar alışverişi yaparken çıkan tartışmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’yi eleştiren 63 yaşındaki Dürdane Ö.’nün, kendisini şikayet eden bir kadının ihbarı üzerine misafirliğe gittiği bir arkadaşının evinden jandarma tarafından gözaltına alındığı öne belirtildi.
Britanyalı uzman: Şeker, kutuplaşmış bir tartışmanın öznesi oldu
Britanya’nın başkenti Londra, hafta içinde Uluslararası Şeker Organizasyonu’nun düzenlediği, sektörün yüzlerce temsilcisinin katıldığı konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansta, sektörün sorunlarının ve dinamikleri masaya yatırılırken bir grup Türk gazeteciye hitap eden Cambridge Gıda Bilimi’nin direktörü Roberta Re, şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerinin -tüketici, endüstri ve bilim insanlarının arasında- ‘kutuplaşmış bir tartışma’ya dönüştüğünün altını çizdi.