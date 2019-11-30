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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: Kömür santralleri 2013’e kadar önlem olmaksızın çalıştı, sonrasında da filtreleme her seferinde ertelendi

Bu santrallar 2013 öncesinde hiçbir etkin filtre sistemi olmaksızın faaliyet göstermiş, bacalarından çıkan dumandan ortalığa yayılan tehlikeli partikül maddeler bunları soluyan çevredeki insanların sağlığını tehdit etmiş, hastalıklara, ölümlere yol açmış, çevreye zarar vermiştir. Santrallar 2013 sonrası dönemde özelleştirildiklerinde, yeni yasa işletmelerin gerekli filtreleme önlemlerini alarak bu duruma son vermelerini öngörmekteydi.

Sedat Ergin’in yazısı

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