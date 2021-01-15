Sedat Ergin: Koca’nın aşılama için ‘çok erken dönemde’ hedefini tutturduğunu söylemek mümkün değil

Ve nihayet 30 Aralık günü yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı, “Tedarikine başlanan inaktif aşının ilk kısmı bugün (çarşamba) ülkemize getirilerek bakanlığımıza teslim edilmiştir” diyerek teslimatın ilk partisinin gerçekleştiğini duyuruyor.
Bakanın 8 Ocak tarihli yazılı açıklamasına göre, gelen ilk parti 3 milyon dozdur. Yani, aralık ayı için daha önce duyurduğu 20 milyon hedefinin çok altındadır.
(…)Koca’nın aşılama için ‘çok erken dönemde’ hedefini koymasına karşılık, küresel alandaki tabloya bakıldığında bu hedefin tutturulabildiğini söyleyebilmek mümkün değildir.