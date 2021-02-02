Sedat Ergin: İş dönüp dolaşıyor S-400’ler konusunda düğümleniyor

İş dönüp dolaşıyor öncelikle S-400’ler konusunda düğümleniyor. Blinken’ın vurguladığı gibi, Türkiye’nin yüzünün Batı’ya dönük olması, Rusya’ya yaklaşmaması, Transatlantik ittifakı içinde kalması gibi hedefler, ister istemez S-400 dosyasını bu müzakere sürecinde merkezi bir yere oturtuyor.

Terörle mücadele gibi başlıklar açıldığında da kuşkusuz Türkiye’nin ABD’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile olan işbirliğini masaya koyması yine bu müzakere sürecinin bir diğer zorlu başlığını oluşturacaktır.

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Her halükârda ABD ile yürütülecek bu müzakere sürecinin Türkiye’nin son yıllarda yakınlaşma içinde olduğu Rusya ile ilişkilerine nasıl yansıyacağı Türk dış politikasının hassas dengelerini yakından ilgilendiriyor.

Sedat Ergin’in yazısı