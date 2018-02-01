Sedat Ergin: İnsanları uzaklaştırmanın, mal ve mülklerine el koymanın YPG yöntemi olduğu anlatılıyor

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Af Örgütü’nün 2015 Ekim tarihli raporu, “Gideceğimiz Hiçbir Yer Yoktu” başlığını taşıyor. Rapor, adından da anlaşılacağı gibi, PYD/YPG’nin 2012 sonrasında Kuzey Suriye’de hareket serbestisi kazanmasıyla birlikte, başvurduğu zorla yer değiştirme ve yıkım uygulamalarını çarpıcı örneklerle anlatıyor.

Söz konusu rapor, Af Örgütü temsilcilerinin Türkiye sınırının karşısındaki Haseki vilayeti ile aşağıda Rakka vilayetindeki toplam 14 ayrı yerleşim merkezinde sahada gözlemde bulunarak, bu uygulamalar nedeniyle mağdur olan insanlarla, görgü tanıklarıyla bizzat konuşarak yaptıkları tespitlere dayanıyor.

Reklam

Bu tespitler 37 sayfa tutan raporda fotoğraflarla da destekleniyor. Fotoğraflarda daha çok bina enkazları görüyoruz. Yaklaşık 90 evin bulunduğu Hüseyiniye köyüne giden Af Örgütü temsilcileri, biri dışında bütün evlerin YPG tarafından yıkılmış olduğuna tanıklık etmiş. Raporda ayrıca, görgü tanıklarına dayanarak köy yakma vakaları da aktarılıyor.

Rapor, evleri yıkma dışında insanları zor kullanarak yerlerinden uzaklaştırmanın, mal ve mülklerine el koymanın da YPG’nin başvurduğu bir yöntem olduğunu anlatıyor.

Buna karşılık, evlerinden göçe zorlananlar arasında daha az sayıda olmakla birlikte Kürtler de var.

Sedat Ergin’in yazısı