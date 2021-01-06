Sedat Ergin: İkinci aşama önlemler daha erken uygulansaydı, salgının daha erken baskılanması mümkün olurdu

Salgının seyrine ilişkin rakamlar ikinci aşamadaki önlemlerin ilk aşamaya kıyasla daha etkili olduğuna işaret ediyor. 30 Kasım’dan sonraki ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı 5-6 Aralık tarihinde uygulanmıştır. Bu ve bunu izleyen hafta sonlarının ve ayrıca diğer önlemlerin etkilerinin birleşmesiyle birlikte aralık ayının özellikle üçüncü haftasından itibaren hasta sayılarında önemli bir düşüş gözlenmiştir.

Bu tabloya bakınca, ikinci aşamadaki önlemler daha erken bir zamanlamada uygulanmış olsaydı, muhtemelen salgının daha erken bir sürede baskılanmasının mümkün olacağını söyleyebiliriz. Önlemlerin sonuçlar izlenerek kademe kademe uygulamaya konması ikinci dalganın frenlenmesinin daha geniş bir zaman süresine yayılmasına yol açmıştır.

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Sedat Ergin’in yazısı