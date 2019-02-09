Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: İki başkent, iki açıklama ve aradaki Türkiye

Önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ile başlayalım. Zakharova, İdlib konusunda son derece ayrıntılı bir değerlendirme yaparak, buradaki Heyet Tahrir Üş Şam (HTŞ) ve diğer terör gruplarının İdlib’in sınırlarındaki temas hattı boyunca ‘zehirli kimyasal maddeler stokladıklarını’ belirterek, ‘kimyasal silah içeren provokasyonlara karşı’ uyarıda da bulundu.

Washington cephesinde ise yine önceki gün, Dışişleri Sözcü Vekili Robert Palladino, ABD’nin askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan çektikten sonra nasıl yol alınacağını muhataplarıyla ayrıntılı bir şekilde değerlendirmekte olduğunu belirttikten sonra “Şunu açıkça söyledik, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) askeri açıdan hedef alınmamalıdır. Bu SDF’nin Kürt bileşenini de kapsamalıdır” dedi.

Reklam

Sedat Ergin’in yazısı


SON HABERLER

Ne okusak: Üç kitap önerisi

[email protected] Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta üç kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar. İyilik Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...