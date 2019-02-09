Sedat Ergin: İki başkent, iki açıklama ve aradaki Türkiye

Önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ile başlayalım. Zakharova, İdlib konusunda son derece ayrıntılı bir değerlendirme yaparak, buradaki Heyet Tahrir Üş Şam (HTŞ) ve diğer terör gruplarının İdlib’in sınırlarındaki temas hattı boyunca ‘zehirli kimyasal maddeler stokladıklarını’ belirterek, ‘kimyasal silah içeren provokasyonlara karşı’ uyarıda da bulundu.

Washington cephesinde ise yine önceki gün, Dışişleri Sözcü Vekili Robert Palladino, ABD’nin askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan çektikten sonra nasıl yol alınacağını muhataplarıyla ayrıntılı bir şekilde değerlendirmekte olduğunu belirttikten sonra “Şunu açıkça söyledik, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) askeri açıdan hedef alınmamalıdır. Bu SDF’nin Kürt bileşenini de kapsamalıdır” dedi.

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Sedat Ergin’in yazısı



