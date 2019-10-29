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Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: İdlib’in terör barınağı haline geldiği algısı Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor

Bağdadi’yi hedef alan baskının en önemli sonuçlarından biri, İdlib’in bir terör barınağı haline geldiği algısını dünyanın gözünde perçinleyecek olmasıdır.

Bu algı Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü, Rusya ve Esad rejiminin 3 milyon insanın yaşadığı İdlib’e dönük topyekun bir askeri harekâtına -bunun büyük bir göç dalgası ve insani bir felaket yaratacağı gerekçesiyle- kuvvetle karşı çıkan, bu yönde sahada caydırıcı bir tutum alan ülke Türkiye’den başkası değil. Bugün ağırlıklı olarak İdlib’de HTŞ’nin kontrol ettiği bölgede TSK’nın 12 askeri gözlem noktası bulunuyor. Rejim bölgesinde kalan bir noktayla birlikte bu üslerin sayısı 13’e çıkıyor.

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Sedat Ergin’in yazısı

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