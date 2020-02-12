Sedat Ergin: İdlib’den Türkiye’ye yeni göç dalgası

İDLİB’deki savaşın son haftalardaki seyrinin ortaya çıkardığı en önemli sonuç, Esad rejimi alan kazandıkça geri aldığı yerleşimlerdeki insanların evlerini, kaldıkları yerleri terk ederek kitleler halinde kuzeye, Türkiye sınırına doğru kaçmalarıdır.

Türkiye’nin iç göç dalgasıyla gelmekte olan insanlar için briket evlerden oluşan geçici barınma merkezleri tasarlamaya başlamış olması, yüz binlerce Suriyelinin gözle görülebilir bir gelecekte Hatay sınırlarına bitişik bir coğrafyada yaşayacağını gösteriyor.

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BM’nin resmi rakamlarına göre yalnızca geçen 1 Aralık ile 2 Şubat arasındaki iki ay içinde güneyden kuzeye doğru yer değiştirmiş Suriyelilerin sayısı 586 bindir.

Sedat Ergin’in yazısı