Sedat Ergin: İdlib’de korkulan oluyor

Türkiye ile Suriye, yaşanan son gelişmelerle birlikte bugün İdlib’de açık bir askeri çatışma içindedirler. Rusya da sahada Suriye’nin askeri müttefiki olduğu için -ikinci derecede- bu sıcak çatışmanın tarafı haline gelmiştir.

Bu arada İdlib’in biraz uzağında Fırat Kalkanı bölgesinin güney sınırında Esad rejimi ile Türkiye’nin desteğindeki silahlı muhalif gruplar arasında yaşanan gerginliğin cumartesi günü zirveye çıktığını da bu zor tablonun içine dahil edebiliriz. Cumartesi gecesi Rus savaş uçaklarının Türkiye’nin kontrolü altındaki Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan El Bab kasabasını bombalamış olması her bakımdan ciddi bir hadisedir.

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Bundan önce Türkiye ile Rusya arasında benzer krizler patlak verdiğinde her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelerle bu krizler atlatılabilmişti. Öyle görülüyor ki, geçen her saat sahada daha da tehlikeli bir görüntü kazanan durum, Erdoğan ile Putin arasında bir teması ivedilikle gerekli kılıyor.

Sedat Ergin’in yazısı