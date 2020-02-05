Sedat Ergin: İdlib’de ciddi riskler göze alındı

Önceki gün 8 vatandaşımızın ölümüne yol açan saldırının ardından Esad ordusuna verilen ağır karşılık, büyük ölçüde gözlem noktalarındaki topçu bataryaları üzerinden icra edilmiştir. Gözlem noktaları, bu kez muharip bir rol üstlenmiştir.

Türkiye, söz konusu askeri merkezleri kuvvetli ölçülerde takviye etme yoluna gitmektedir. Perşembe günü yapılan MGK toplantısının ardından geçen cuma gününden pazartesi gününe kadar geçen süre içinde İdlib’e takviye amaçlı bir dizi askeri konvoy sevkıyatı gerçekleştirilmiştir.

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İkinci bir adım, yeni bir göç dalgasının önünü kesmek ve rejimin kuzeye doğru ilerleyişini durdurmak üzere stratejik noktalarda ‘kontrol noktaları’ tesis edilmesidir.

Atılan bu askeri adımlarla birlikte Serakib’de çok yakın zamanda yaşandığı üzere ciddi risklerin göze alındığını belirtmeliyiz.

Sedat Ergin’in yazısı